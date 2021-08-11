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Испания. Примера

Искусственный интеллект подсчитал, что лучшая замена Месси в «Барселоне» - Депай

11 Августа 2021 • 20:54 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Сосьедад
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15.08 21:00
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Этим летом Лионель Месси, который 17 лет защищал цвета каталонской «Барселоны», в качестве свободного агента стал игроком «Пари Сен-Жермен». Аргентинец не смог продлить контракт из-за экономических препятствий испанского чемпионата.

«Барса» потеряла своего лучшего игрока, поэтому, созрел вопрос, кто же заменит футболиста в испанском клубе? Известная компания Olocip, которая занимается разработкой и внедрениям искусственного интеллекта, проанализировала, какова была производительность нападающего и нашла ему замену.

Первым в списке является Мемфис Депай, имеющий сходство 73%. Голландец, подписавший контракт с каталонцами, в матчах предсезонной подготовки, произвёл большое впечатление на тренерский штаб. Это лучшая замена Месси, хотя его показатели будут далеки от показателей аргентинца.

Ожидается, что если футболист будет играть во всех матчах лиги, то забьёт где-то 14-15 голов и сделает 7-8 результативных передач. Серхио Агуэро разместился на втором месте, сходство со своим соотечественником является 65%.

В свою очередь, в Париже, Месси, при сыгранных всех матчах лиги забьёт около 19-20 голов и сделает 12-13 передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
11 Августа 2021 в 21:11
Статистика результативных действий маловато...
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