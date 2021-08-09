​«Барселона» впервые за полтора года сыграет на «Камп Ноу» со зрителями

Впервые за полтора года «Барселона» проведёт домашний матч со зрителями на «Камп Ноу». Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, местные органы здравоохранения разрешили заполнить «Камп Ноу» на матче против «Реала Сосьедад» на 30%. Таким образом, на стадион смогут прийти 29 803 зрителя.

В последний раз «Барселона» играла дома со зрителями 7 марта 2020 года. Интересно, что тогда соперником «сине-гранатовых» тоже был «Реал Сосьедад».

Матч «Барселона» - «Реал Сосьедад» пройдёт в воскресенье, 15 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Камп Ноу» услышат в 21:00 по Москве.