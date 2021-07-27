«Барселона» не допускает к тренировкам юного игрока, пока тот не продлит контракт

«Барселона» уже долгое время не может договориться с воспитанником Илайксом Морибой по поводу нового соглашения. Как пишет издание Goal, каталонцы даже отстранили футболиста от тренировок с основной командой, пока стороны не найдут компромисс.

Но Мориба заинтересован в продлении контракта с каталонцами, поэтому ситуация должна разрешиться в ближайшем будущем. К слову, инициатором всего процесса считают наставника Рональда Кумана, который не хочет отпускать талантливого полузащитника.

Действующий контракт 18-летнего испанца заканчивается следующим летом, а Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.