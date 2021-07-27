Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Испания. Примера

«Барселона» не допускает к тренировкам юного игрока, пока тот не продлит контракт

27 Июля 2021 • 23:54 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
15.08 21:00
1000 рублей бесплатная ставка

«Барселона» уже долгое время не может договориться с воспитанником Илайксом Морибой по поводу нового соглашения. Как пишет издание Goal, каталонцы даже отстранили футболиста от тренировок с основной командой, пока стороны не найдут компромисс.

Но Мориба заинтересован в продлении контракта с каталонцами, поэтому ситуация должна разрешиться в ближайшем будущем. К слову, инициатором всего процесса считают наставника Рональда Кумана, который не хочет отпускать талантливого полузащитника.

Действующий контракт 18-летнего испанца заканчивается следующим летом, а Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Илайкс Мориба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Новости
27 Июля
23:54 · Испания. Примера
«Барселона» не допускает к тренировкам юного игрока, пока тот не продлит контракт
23:49 · Англия. Премьер-лига
Мадридский «Реал» поблагодарил Варана за 10 лет карьеры в клубе
22:47 · Италия. Серия А
«Барселона» готова навязать конкуренцию «Тоттенхэму» за Ромеро слухи
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» готовит предложение в размере 15 миллионов евро за форварда «Арсенала» слухи
22:18 · Испания. Примера
Только Бензема сыграл при Зидане больше матчей за «Реал», чем Варан
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил о достижении договорённости с «Реалом» о трансфере Варана официально
19:26 · Испания. Примера
Боатенг может продолжить карьеру в «Севилье»
19:01 · Италия. Серия А
Аллегри подтвердил, что отклонил предложение «Реала»
18:02 · Англия. Премьер-лига
Эдегор может вернуться в «Арсенал»
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с «Севильей» по поводу трансфера Кунде слухи
13:40 · Испания. Примера
Новая гостевая форма «Реала» фото
12:59 · Англия. Премьер-лига
«Реал» шокировала стоимость Ришарлисона слухи
12:02 · Испания. Примера
35-летний Хесус Навас хочет сыграть на чемпионате мира
10:10 · Испания. Примера
«Барселона» выставила на трансфер двух футболистов
09:52 · Англия. Премьер-лига
Продажа Варана может помочь «Реалу» заполучить Мбаппе
Все новости