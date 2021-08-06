Футбольный эксперт Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на уход Лионеля Месси из «Барселоны».

«Эта новость стала очень неожиданной. Все-таки я надеялся, что они все смогут подписать, и мы будем продолжать наслаждаться игрой Месси за «Барселону». Что-то не сложилось. Но, я думаю, что этот сериал пока не закончен. Как я понимаю, «Барселона» договорилась с Месси, но по каким-то регламентам испанской Федерации не могут его заявить. Не исключаю, что будет определенного рода шантажом для испанской Ла Лиги, чтобы они пересмотрели пункты в регламенте и Месси смог заключить контракт.

Если Месси все же уйдет - жаль. Воспринимать его в каком-то другом клубе сложно. Самому Месси будет некомфортно. Не так много клубов-претендентов на него: «ПСЖ», «Манчестер Сити», какие-то американские или ближневосточные клубы. Все это будет для него некомфортно. Пару-тройку лет мы бы еще могли наслаждаться его игрой в «Барсе». Та «Барселона», которая бы заново строилась при его непосредственном участии, с его помощью, была бы очень интересной», - сказал Корнаухов.