Роналду поблагодарил фанатов за поддержку

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своих социальных сетях поблагодарил болельщиков за поддержку.

37-летний португальский футболист в социальных сетях написал, что он очень благодарен болельщикам «Манчестер Юнайтед» за невероятную поддержку в матче с «Челси». Роналду отметил, что фанаты «красных дьяволов» как всегда были потрясающими в своём желании помочь команде.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Челси» со счётом 1:1. Голом в составе манкунианцев как раз отметился Криштиану Роналду.