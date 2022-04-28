Рангник будет совмещать должности в «МЮ» и сборной Австрии до 2024 года

Ральф Рангник сохранит работу в «Манчестер Юнайтед», несмотря согласие возглавить сборную Австрии.

Временный наставник «Манчестер Юнайтед» будет объявлен новым рулевым австрийской сборной в течение ближайших 24-48 часов, о чём сообщает Sky Sports. Несмотря на это, с лета нынешнего года он вступит в должность консультанта Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», как и было запланировано ранее, и продолжит работать в этой роли до 2024 года.

Предыдущим главным тренером сборной Австрии был Франко Фода, отправленный в отставку после непопадания команды на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.