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Рангник будет совмещать должности в «МЮ» и сборной Австрии до 2024 года

28 Апреля 2022 • 21:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
3.30 3.55 2.17
1-й тайм

Ральф Рангник сохранит работу в «Манчестер Юнайтед», несмотря согласие возглавить сборную Австрии.

Временный наставник «Манчестер Юнайтед» будет объявлен новым рулевым австрийской сборной в течение ближайших 24-48 часов, о чём сообщает Sky Sports. Несмотря на это, с лета нынешнего года он вступит в должность консультанта Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», как и было запланировано ранее, и продолжит работать в этой роли до 2024 года.

Предыдущим главным тренером сборной Австрии был Франко Фода, отправленный в отставку после непопадания команды на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Сборная Австрии
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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Идет 2 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Челси 3.25 3.65 2.17
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