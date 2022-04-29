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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник о матче с «Челси»: Мне не в чем упрекнуть игроков

29 Апреля 2022 • 08:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Челси
окончен

Немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу матча с лондонским «Челси».

Рангник заявил, что лондонский клуб доминировал в первом тайме, но после перерыва «красные дьяволы» играли лучше и боролись за победу до финального свистка. Немецкий специалист отметил, что ему не в чем упрекнуть игроков, которые весьма достойно сражались против одной из лучших команд чемпионата.

Напомним, что в итоге встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» завершилась вничью со счётом 1:1. Манкунианцы продолжают идти на шестом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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