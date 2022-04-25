Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рюдигер будет зарабатывать в «Реале» 240 тысяч евро в неделю

25 Апреля 2022 • 14:48 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1.45 4.70 6.50
26.04 22:00

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, который находится в шаге от перехода в мадридский «Реал» на правах свободного агента, будет зарабатывать в новом клубе 240 тысяч евро в неделю.

Об этом сообщает журналист издания Goal Низар Кинселла у себя на странице в социальных сетях. Источник также добавляет, что ранее подобную зарплату футболисту предлагал «Челси», с которым у Рюдигера истекает контракт по окончанию сезона. Возможно, стороны сумели бы договориться, но наложенные санкции не позволили этого сделать.

Прошлым летом мадридский «Реал» подписал на правах свободного агента защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу, зарплата которого составила около 20 миллионов евро в год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.04  22:00 Кристал Пэлас ... Лидс 2.12 3.55 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
15:53 · Англия. Премьер-лига
Тюрам интересен трём лондонским топ-клубам
15:40 · Англия. Премьер-лига
Райс является одной из целей «Манчестер Сити» на лето
15:38 · Англия. Премьер-лига
Осимхен обойдётся «Арсеналу» в 80 миллионов евро
15:26 · Англия. Премьер-лига
Конте не вёл переговоры с «ПСЖ»
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» будет сложно продать Магуайра за желаемую сумму
15:11 · Англия. Премьер-лига
Фофана является одной из целей «Челси» на лето
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» написал жалобу на судью Атуэлла за незначенный пенальти в дерби с «Ливерпулем»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер будет зарабатывать в «Реале» 240 тысяч евро в неделю
14:28 · Англия. Премьер-лига
Терри — об уходе Рюдигера: «Как мы отпустили этого парня?»
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Де Йонга двух футболистов
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» придётся заплатить 70 миллионов за Кунде
13:42 · Англия. Премьер-лига
Жезус о Холанне: «Если он перейдёт к нам, это станет большим успехом для клуба»
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не отпустит Райса менее чем за 180 миллионов евро 2
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Атлетико» поборются за Лаутаро Мартинеса
12:48 · Англия. Премьер-лига
Лукаку выбрал клуб, куда хочет перейти из «Челси»
Все новости
Рекомендуем