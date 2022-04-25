Рюдигер будет зарабатывать в «Реале» 240 тысяч евро в неделю

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер, который находится в шаге от перехода в мадридский «Реал» на правах свободного агента, будет зарабатывать в новом клубе 240 тысяч евро в неделю.

Об этом сообщает журналист издания Goal Низар Кинселла у себя на странице в социальных сетях. Источник также добавляет, что ранее подобную зарплату футболисту предлагал «Челси», с которым у Рюдигера истекает контракт по окончанию сезона. Возможно, стороны сумели бы договориться, но наложенные санкции не позволили этого сделать.

Прошлым летом мадридский «Реал» подписал на правах свободного агента защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу, зарплата которого составила около 20 миллионов евро в год.