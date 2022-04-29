Ничья «Манчестер Юнайтед» и «Челси» стала рекордной в истории АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича.

Это была уже 25-я ничья в истории противостояния этих клубов в английской Премьер-лиге, то есть за последние тридцать лет. Это - рекорд АПЛ, ни одно другое противостояние за вышеуказанный промежуток времени не завершалось столь часто ничейным результатом.