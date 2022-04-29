Де Хеа вплотную приблизился к личному рекорду сейвов за сезон

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича.

Испанский голкипер Давид де Хеа немало способствовал тому, что его команда заработала очко, он спасал свою команду, и по общему количеству сейвов за сезон добрался до цифры в 121 сейв. Это лишь на один сейв меньше, чем в его лучший сезон в клубе - в 2018/2019 он сделал 122 сейва.