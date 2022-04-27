«Бавария» рассматривает Лукаку в качестве замены Левандовски

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку стал трансферной мишенью мюнхенской «Баварии». Как сообщает Bayern & Germany, бельгиец возглавляет список форвардов, которые могут заменить в клубе Роберта Левандовски, который этим летом может перебраться в каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет покинуть «Челси» и вернуться в миланский «Интер». В силу высокой зарплаты футболиста, а также трансферной стоимости, которую лондонцы заплатили итальянскому клубу прошлым летом, единственный вариант для бельгийца – это уйти в аренду с заметным сокращением зарплаты.

В этом сезоне Лукаку забил за «Челси» 5 голов в чемпионате Англии. Последний мяч в АПЛ бельгиец забил в декабре в домашнем матче против «Брайтона».