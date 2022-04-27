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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» рассматривает Лукаку в качестве замены Левандовски

27 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.50 2.25
28.04 21:45

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку стал трансферной мишенью мюнхенской «Баварии». Как сообщает Bayern & Germany, бельгиец возглавляет список форвардов, которые могут заменить в клубе Роберта Левандовски, который этим летом может перебраться в каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет покинуть «Челси» и вернуться в миланский «Интер». В силу высокой зарплаты футболиста, а также трансферной стоимости, которую лондонцы заплатили итальянскому клубу прошлым летом, единственный вариант для бельгийца – это уйти в аренду с заметным сокращением зарплаты.

В этом сезоне Лукаку забил за «Челси» 5 голов в чемпионате Англии. Последний мяч в АПЛ бельгиец забил в декабре в домашнем матче против «Брайтона».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Ромелу Лукаку Роберт Левандовски
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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