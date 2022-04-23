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Рэшфорд передумал уходить из «МЮ» после назначения тен Хага

23 Апреля 2022 • 22:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
28.04 21:45

Приход Эрика тен Хага на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» может сыграть решающую роль в судьбе Маркуса Рэшфорда в клубе.

На протяжении нескольких месяцев в прессе регулярно публиковались сведения о неуверенности нападающего в своём будущем в Манчестере. Как сообщалось, 24-летний англичанин был недоволен клубом и своим текущем положением в нём.

Ситуация может резко измениться после официального объявления о приходе на пост нового рулевого «Юнайтед» Эрика тен Хага. Согласно данным Daily Mail, Рэшфорд, узнав о назначении голландца, стал в гораздо меньшей степени склоняться к уходу.

Контракт Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года. Эрик тен Хаг возглавит команду с начала нового сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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