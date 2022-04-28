Тухель рассказал, кто из игроков «Челси» не сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Челси» Томас Тухель рассказал журналистам о том, кто из игроков не сможет помочь лондонской команде в предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».

Тухель заявил, что точно в матче не сыграют Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои, Бен Чилуэлл и Росс Баркли. Немецкий специалист отметил, что в тренировках уже принимают участие Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, которые вполне могут сыграть с «красными дьяволами».

Напомним, что матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 21.45 по московскому времени. На данный момент «синие» под руководством Томаса Тухеля занимают третью строчку в таблице АПЛ.