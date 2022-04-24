«Манчестер Сити» отказался от возможности подписать Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не входит в список интересов другого манчестерского клуба.

Французский полузащитник близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента этим летом, и «Манчестер Сити» – один из немногих клубов, способных удовлетворить его финансовые запросы. Однако, как информирует Daily Star, «горожане» отказались от такой сделки.

Главным претендентом на Погба считается французский «Пари Сен-Жермен». Также 29-летний француз, по слухам, рассматривает возможность возвращения в туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Поль Погба провёл 27 матчей во всех турнирах за «красных дьяволов», забив 1 гол и 9 раз ассистировав.