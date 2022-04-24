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«Манчестер Сити» отказался от возможности подписать Погба

24 Апреля 2022 • 13:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
28.04 21:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не входит в список интересов другого манчестерского клуба.

Французский полузащитник близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента этим летом, и «Манчестер Сити» – один из немногих клубов, способных удовлетворить его финансовые запросы. Однако, как информирует Daily Star, «горожане» отказались от такой сделки.

Главным претендентом на Погба считается французский «Пари Сен-Жермен». Также 29-летний француз, по слухам, рассматривает возможность возвращения в туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Поль Погба провёл 27 матчей во всех турнирах за «красных дьяволов», забив 1 гол и 9 раз ассистировав.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Поль Погба
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