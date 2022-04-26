Скауты трёх клубов АПЛ посетят игру «Ромы» ради Дзаньоло

Николо Дзаньоло привлёк интерес ряда представителей Английской премьер-лиги.

22-летний атакующий полузащитник в составе римлян сыграет против английского «Лестера» 29 апреля в рамках полуфинала Лиги конференций. Данную встречу посетят представители «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», желающие детально ознакомиться со способностями итальянца. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Контракт Николо Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В услугах игрока сборной Италии также заинтересован туринский «Ювентус».

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 7 голов и 8 голевых передач в 36 матчах.