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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скауты трёх клубов АПЛ посетят игру «Ромы» ради Дзаньоло

26 Апреля 2022 • 21:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

Николо Дзаньоло привлёк интерес ряда представителей Английской премьер-лиги.

22-летний атакующий полузащитник в составе римлян сыграет против английского «Лестера» 29 апреля в рамках полуфинала Лиги конференций. Данную встречу посетят представители «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», желающие детально ознакомиться со способностями итальянца. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Контракт Николо Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В услугах игрока сборной Италии также заинтересован туринский «Ювентус».

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 7 голов и 8 голевых передач в 36 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ньюкасл Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Николо Дзаньоло
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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