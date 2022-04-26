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Алонсо: «Челси» – клуб всей моей жизни»

26 Апреля 2022 • 18:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

Защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал о своих чувствах к лондонскому клубу. Испанец отметил, что в стане «синих» чувствует себя как дома.

«Сейчас «Челси» является моим домой. Это клуб всей моей жизни. Где бы я не находился в будущем, я всегда буду помнить те воспоминания, которые пережил с этим клубом. «Челси» всегда будет иметь особое место в моём сознании», – сказал Алонсо в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Маркос Алонсо перешёл в «Челси» летом 2016 года из итальянской «Фиорентины». Контракт испанца с «синими» заканчивается по окончанию сезона 2022/23. Одним из главных претендентов на защитника является мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маркос Алонсо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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