Алонсо: «Челси» – клуб всей моей жизни»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал о своих чувствах к лондонскому клубу. Испанец отметил, что в стане «синих» чувствует себя как дома.

«Сейчас «Челси» является моим домой. Это клуб всей моей жизни. Где бы я не находился в будущем, я всегда буду помнить те воспоминания, которые пережил с этим клубом. «Челси» всегда будет иметь особое место в моём сознании», – сказал Алонсо в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Маркос Алонсо перешёл в «Челси» летом 2016 года из итальянской «Фиорентины». Контракт испанца с «синими» заканчивается по окончанию сезона 2022/23. Одним из главных претендентов на защитника является мадридский «Атлетико».