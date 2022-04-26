Жоржиньо: «Челси» будет не хватать Рюдигера»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо высказался о приближающемся уходе Антонио Рюдигера из клуба.

Напомним, что немецкий защитник решил покинуть «Челси» по завершении сезона на правах свободного агента. Как стало известно недавно, Рюдигер крайне близок к подписанию контракта с мадридским «Реалом», что сделает его одним из самых высокооплачиваемых защитников мира.

«Если он действительно уйдёт, нам будет его не хватать. Он великая личность, он очень нам помог, – признался Жоржиньо в интервью Sky Sports. – Рюдигер – мой хороший друг, мы отлично проводим здесь время. Думаю, все в «Челси» будут скучать по нему в случае его ухода из клуба, – заявил итальянец.