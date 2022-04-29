Рангник: «Второй тайм оказался лучше»

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича.

- Мы прекрасно отреагировали во втором тайме, и Роналду забил отличный гол. Хорошо. что в первом тайме нас часто спасал де Хеа. Во втором тайме мы вернули контроль игры. Мы играли против топ-команды, победившей в прошлом году в Лиге чемпионов. А у нас отсутствовали восемь игроков. Хотя нам повезло, в целом, мы заслуживали ничью, - заявил наставник «Манчестер Юнайтед» Рангник в интервью Sky Sports.