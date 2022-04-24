«Манчестер Сити» летом попробует приобрести Деклана Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может отправиться в «Манчестер Сити».

Несмотря на то, что «горожанам» придётся значительно потратиться на приобретение Эрлинга Холанна, в клубе не отказываются от идеи покупки у «Вест Хэма» дорогостоящего Деклана Райса, оценённого в 100 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

На 23-летнего хавбека «молотобойцев» и сборной Англии также претендует «Манчестер Юнайтед», однако у их соседей из «Сити», как утверждает источник, гораздо больше шансов на подписание Райса.

Чистые расходы «Сити» за последний год насчитывают менее 40 млн фунтов стерлингов, что открывает перед клубом свободу действий на трансферном рынке. Кроме того, проект «горожан» интереснее для Райса со спортивной точки зрения, так как под руководством Хосепа Гвардиолы команда регулярно борется за трофеи, чего нельзя сказать о «Манчестер Юнайтед».