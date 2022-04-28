Рангник: «Я уверен, что тен Хаг получит контроль над трансферами»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что новый наставник клуба Эрик тен Хаг летом получит полный контроль над трансферами клуба.

«В моих предыдущих клубах мы никогда не подписывали игроков без одобрения тренера. Я уверен, что тоже самое будет и здесь с тен Хагом. В приглашении новых игроков будет участвовать не только тренер, а и руководство, скаутский отдел, и даже я», – сказал Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что сегодня «Манчестер Юнайтед» предстоит встретиться в рамках перенесённого матча чемпионата Англии против лондонского «Челси». «Пенсионеры» не побеждали на «Олд Траффорд» в АПЛ с весны 2013 года.