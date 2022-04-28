Тухель: «Челси» потребуется пластическая операция»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

«После потери важных игроков команде потребуется пластическая операция, – заявил Тухель, смеясь. – Очень сложно лишаться таких игроков, как Кристенсен и Рюдигер.

Таков современный футбол – иногда приходится терять качественных игроков. Нас ждёт очень непростое лето», – приводит слова немецкого специалиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Антонио Рюдигер в ближайшее время может заключить предварительный контракт с мадридским «Реалом», а Андреас Кристенсен с высокой вероятностью окажется в «Барселоне».