Абрахам: «Я хотел уйти, чтобы доказать «Челси», что они ошибались насчет меня»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о своих ощущениях после перехода в римский клуб. Напомним, что у форварда был вариант с переходом в лондонский «Арсенал», но Жозе Моуринью убедил англичанина переехать в Рим.

«Будучи игроком «Челси», ты слышишь слухи о переходе того или иного игрока. Когда ходили разговоры о Лукаку, для меня это был сигнал, что я должен уйти и взорвать весь мир. Я хотел покинуть «Челси» и доказать, что они ошибались насчёт меня», – заявил Абрахам в интервью The Athletic.

Напомним, что Абрахам в прошлом сезоне выиграл с лондонским «Челси» Лигу чемпионов. Перед переходом в «Рому» англичанин также завоевал с клубом Суперкубок УЕФА.