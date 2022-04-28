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Абрахам: «Я хотел уйти, чтобы доказать «Челси», что они ошибались насчет меня»

28 Апреля 2022 • 14:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.20 3.55 2.20
Через 7 ч. 1 мин.

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о своих ощущениях после перехода в римский клуб. Напомним, что у форварда был вариант с переходом в лондонский «Арсенал», но Жозе Моуринью убедил англичанина переехать в Рим.

«Будучи игроком «Челси», ты слышишь слухи о переходе того или иного игрока. Когда ходили разговоры о Лукаку, для меня это был сигнал, что я должен уйти и взорвать весь мир. Я хотел покинуть «Челси» и доказать, что они ошибались насчёт меня», – заявил Абрахам в интервью The Athletic.

Напомним, что Абрахам в прошлом сезоне выиграл с лондонским «Челси» Лигу чемпионов. Перед переходом в «Рому» англичанин также завоевал с клубом Суперкубок УЕФА.

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Рома Челси Тэмми Абрахам
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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