Тухель хочет видеть в «Челси» Гвардиола

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель определился с одной из главных целей клуба на ближайшее летнее трансферное окно. Немец хочет подписать на позицию центрального защитника футболиста «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола, который проводит впечатляющий дебютный сезон в Германии.

По данным от Sky Germany, Тухель хочет подписать двух центральных защитников в летнее межсезонье. Вне зависимости от ухода капитана Сесара Аспиликуэты, главный тренер «Челси» будет рекомендовать своему руководству покупку двух игроков на замену Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену, которые близки к уходу из клуба на правах свободного агента.