«Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили стартовые составы на матч АПЛ

Представляем вашему вниманию стартовые составы на перенесенный матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Челси».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Варан, Линделёф, Далот, Матич, Мактоминей, Рэшфорд, Фернандеш, Эланга, Роналду.

«Челси»: Менди, Джеймс, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Вернер, Хаверц.

«Красные дьяволы» подошли к этому матчу, имея в активе 54 очка после 34 матчей в чемпионате Англии. Сегодня стало известно, что главный тренер Ральф Рангник летом покинет клуб, и вероятнее всего, возглавит сборную Австрии.

«Челси» сыграл 32 матча в английской Премьер-лиге и набрал 65 очков. Команда Томаса Тухеля располагается на третьей строчке в турнирной таблице.