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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» огласили стартовые составы на матч АПЛ

28 Апреля 2022 • 21:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
3.30 3.55 2.17
1-й тайм

Представляем вашему вниманию стартовые составы на перенесенный матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Челси».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Варан, Линделёф, Далот, Матич, Мактоминей, Рэшфорд, Фернандеш, Эланга, Роналду.

«Челси»: Менди, Джеймс, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Вернер, Хаверц.

«Красные дьяволы» подошли к этому матчу, имея в активе 54 очка после 34 матчей в чемпионате Англии. Сегодня стало известно, что главный тренер Ральф Рангник летом покинет клуб, и вероятнее всего, возглавит сборную Австрии.

«Челси» сыграл 32 матча в английской Премьер-лиге и набрал 65 очков. Команда Томаса Тухеля располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

За прямой текстовой трансляцией можно следить здесь. Начало – в 21:45 мск.https://www.liveresult.ru/football/matches/match1209554_Manchester_United-Chelsea-online

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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Идет 2 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Челси 3.25 3.65 2.17
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