Магуайр, Санчо, Погба, Фред, Кавани и Шоу пропустят матч против «Челси»

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем матче чемпионате Англии против лондонского «Челси» будет вынужден обойтись без шестерых футболистов. На предматчевой пресс-конференции главный тренер манкунианцев Ральф Рангник подтвердил, что игру с «пенсионерами» пропустят защитники Гарри Магуайр и Люк Шоу, полузащитники Поль Погба, Джедон Санчо и Фред, а также нападающий Эдинсон Кавани.

Рангник также отметил, что под вопросом остаётся участие в игре правого защитника Аарона Ван-Биссаки.

Напомним, что лондонский «Челси» не выигрывает в чемпионате Англии на «Олд Траффорд» с 2013 года. Тогда победу «синим» принёс ныне полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.