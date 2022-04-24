Фердинанд: «Для «Манчестер Юнайтед» уже всё кончено»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил игру манкунианцев под руководством Ральфа Рангника и экс-наставника «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера.

«С уходом Сульшера и назначением Рангника стало только хуже. «Манчестер Юнайтед» не попадает в четвёрку сильнейших. Нет никаких шансов, всё кончено. Команда потеряла желание бороться, нет искры», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

После 34 проведённых матчей подопечные Рангника занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 54 набранных очка. Немецкий специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» 29 ноября прошлого года. Под его руководством манкунианцы провели в чемпионате Англии 20 матчей, одержав в них девять побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев пять поражений.