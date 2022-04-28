Рангник: «С нетерпением жду возможности помогать тен Хагу в роли консультанта»

Временный наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о своей будущей роли в клубе после прихода на тренерский пост Эрика тен Хага.

«Я с нетерпением жду возможности работать консультантом в «Манчестер Юнайтед» и помогать Эрику [тен Хагу] столько, сколько ему это будет необходимо.

Пока что мы с ним даже не связывались – каждый сосредоточен на своей нынешней работе. Но я более чем готов помочь Эрику и всем в клубе с изменением ситуации в лучшую сторону», – заявил немец.

Напомним, что Эрик тен Хаг, ныне тренирующий амстердамский «Аякс», возглавит «Манчестер Юнайтед» летом. До конца текущего сезона командой продолжит руководить Ральф Рангник.