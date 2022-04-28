Тен Хаг хочет видеть Дибалу в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет испанское издание Corriero dello Sport.

По данным источника, представители игрока начали переговорный процесс с боссами «красных дьяволов». Отмечается, что на трансфере лично настоял новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.

28-летний аргентинец ранее объявил, что не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и покинет команду летом 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 34 матча за «Ювентус», смог поразить ворота соперников 14 раз и отдал 6 голевых передач.

«Манчестер Юнайтед» после 33 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, и вероятнее всего, не выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сегодня, 28 апреля «красные дьяволы» на своем поле примут «Челси» в рамках 37-го тура АПЛ. Начало – в 21:45 мск.