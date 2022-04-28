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Тен Хаг хочет видеть Дибалу в «Манчестер Юнайтед»

28 Апреля 2022 • 19:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.30 3.55 2.17
Через 1 ч. 33 мин.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», пишет испанское издание Corriero dello Sport.

По данным источника, представители игрока начали переговорный процесс с боссами «красных дьяволов». Отмечается, что на трансфере лично настоял новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.

28-летний аргентинец ранее объявил, что не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и покинет команду летом 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл 34 матча за «Ювентус», смог поразить ворота соперников 14 раз и отдал 6 голевых передач.  

«Манчестер Юнайтед» после 33 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, и вероятнее всего, не выйдет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Сегодня, 28 апреля «красные дьяволы» на своем поле примут «Челси» в рамках 37-го тура АПЛ. Начало – в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Апл Пауло Дибала Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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Сегодня, 28 Апреля
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