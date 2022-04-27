Тухель подтвердил, что останется в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что останется в клубе на следующий сезон вне зависимости от того, кто станет новым владельцем. Об этом немец сообщил на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Начиная с предсезонной подготовки к следующему сезону, мы будем выкладываться по максимуму. Я буду полноценно вовлечён в работу всем сердцем и со всеми знаниями», – сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

Напомним, что Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. Через 5 месяцев после своего первого дня в клубе немец привёл «пенсионеров» к победе в Лиге чемпионов.