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Тухель подтвердил, что останется в «Челси»

27 Апреля 2022 • 18:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.50 2.25
28.04 21:45

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что останется в клубе на следующий сезон вне зависимости от того, кто станет новым владельцем. Об этом немец сообщил на пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Начиная с предсезонной подготовки к следующему сезону, мы будем выкладываться по максимуму. Я буду полноценно вовлечён в работу  всем сердцем и со всеми знаниями», – сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

Напомним, что Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. Через 5 месяцев после своего первого дня в клубе немец привёл «пенсионеров» к победе в Лиге чемпионов.

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Челси Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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