Тюрам интересен трём лондонским топ-клубам

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов трёх клубов из чемпионата Англии. Речь идёт о лондонских клубах – «Челси», «Арсенале» и «Тоттенхэме».

Как сообщает британское издание The Sun, этим летом «Боруссия» Мёнхенгладбах будет готова продать Тюрама. Главными претендентами на трансфер французского полузащитника являются три вышеперечисленных клуба из Англии.

В этом сезоне Тюрам отметился тремя голами в двадцати поединках чемпионата Германии за «Боруссию» Мёнхенгладбах. В августе французскому полузащитнику исполняется 25 лет.