Криштиану Роналду огорчил «Челси» и спас «Манчестер Юнайтед» от третьего поражения подряд

В перенесённом матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Челси».

Посреди недели болельщики «Манчестер Юнайтед» с трепетом ожидали третий подряд топ-матч с участие их любимцев. Правда, как бы не хотелось фанатам «МЮ», но топовыми эти игры становятся в основном из-за соперников. То «Ливерпуль» унизительно разобрал «дьяволов» второй раз за сезон (4:0), то «Арсенал» Микеля Артеты сыграл неожиданно взросло и спокойно обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

Теперь «МЮ» принимал грозного соперника на «Олд Траффорд», а соперником этим был лондонский «Челси». Рангник обещал реабилитацию перед 75 тысячами болельщиков, но начали хозяева не очень резво. Роналду, Эланга, Бруну и Рэшфорд, составившие атакующий прямоугольник, редко баловали осмысленными наступлениями. Закидушки доставались обороне «Челси», а на индивидуальном мастерстве пробраться на удавалось.

Гости владели мячом гораздо чаще, накатывали позиционными атаками, но кроме угловых ничего не добивались. Первый интересный момент случился уже в концовке тайма. Нголо Канте развернулся в центре поля, разогнался и выдал блестящую обостряющую передачу. Хаверц воспользовался ошибкой Линделёфа и оказался с глазу на глаз с Де Хеа. Вот только пробил Кай точно в голкипера, загубив шикарный момент.

Вскоре Давид Де Хеа справился и с ещё одним ударом Хаверца. На сей раз Кай завершал кросс с фланга и вроде бил по науке – в противоход голкиперу, но испанец сумел переложиться. «Челси» всё добавлял в преимуществе и смотрелся уже на порядок лучше, но Давид Де Хеа удерживал нули на табло. Продержался испанец ровно час. Наконец навес Риса Джеймса нашёл Кая Хаверца, а тот скинул на дальнюю штангу, где Маркоса Алонсо решил эпизод – 1:0.

«Челси» забил по делу, но лидировал в счёте всего две минуты. Это Матич закинул мяч на правый угол штрафной площади, а там разобрался Криштиану Роналду – мощнейший удар под перекладину Менди отразить был не в силах. После обмена голами матч вновь перетёк в более спокойное русло. «Манчестер Юнайтед» отдал территорию, а «Челси» неспешно направился за вторым голом: Тухель бросил в бой Лукаку и Пулишича.

Правда, реальный момент у лондонцев был всего один. Маунт пяткой отдал передачу на забежавшего Джеймса, Рис что есть силы пробил в дальний угол, заставив зазвенеть штангу ворот Де Хеа. Удержал «Манчестер Юнайтед» ничью, чему должен быть несказанно рад. Третьего подряд поражения не случилось.