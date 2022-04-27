Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аспиликуэта о стычке с фанатом: «Это выглядело хуже, чем было на самом деле»

27 Апреля 2022 • 13:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.50 2.25
28.04 21:45

Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о своей конфронтации с болельщиком после проигранного лондонского дерби против «Арсенала». Напомним, что после того матча испанец подошёл к трибунам и начал спорить с недовольным фанатом «Челси».

«Это выглядело хуже, чем было на самом деле, я согласен, потому что это был конец игры, я был зол своим выступлением, результатом, пенальти, всем. Я заметил фаната в толпе, но ничего серьёзного между нами не было», – сказал Аспиликуэта в интервью Sky Sports.

Напомним, что в контракте Аспиликуэты в начале апреля активировался пункт об автоматическом продлении на сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
14:51 · Англия. Премьер-лига
Марез станет главной целью «Милана» на лето
14:17 · Англия. Премьер-лига
Саа: «Холанн – это то, что ищет «Манчестер Юнайтед»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт: «Эльнени должен остаться в «Арсенале»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Конте попросил боссов «ПСЖ» подписать Лукаку и Бареллу 1
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Милан» готов выложить 40 млн евро за Мареза 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался, что продавал наркотики
13:45 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта о стычке с фанатом: «Это выглядело хуже, чем было на самом деле»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» полузащитника «Ромы»
13:04 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Саутгемптона» выбыл из строя до конца года
12:51 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Защита «Реала» ужасна, но Бензема тянет команду вверх» 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Противостояние Коклена и Тьяго станет настоящей битвой»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» посоветовал Рэшфорду отправиться в отпуск
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Реал» планируют начать переговоры с Погба
11:41 · Англия. Премьер-лига
Мусса Сиссоко может перейти в «Лион»
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Монако» интересуется защитником «Вест Хэма»
Все новости
Рекомендуем