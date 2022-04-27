Аспиликуэта о стычке с фанатом: «Это выглядело хуже, чем было на самом деле»

Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о своей конфронтации с болельщиком после проигранного лондонского дерби против «Арсенала». Напомним, что после того матча испанец подошёл к трибунам и начал спорить с недовольным фанатом «Челси».

«Это выглядело хуже, чем было на самом деле, я согласен, потому что это был конец игры, я был зол своим выступлением, результатом, пенальти, всем. Я заметил фаната в толпе, но ничего серьёзного между нами не было», – сказал Аспиликуэта в интервью Sky Sports.

Напомним, что в контракте Аспиликуэты в начале апреля активировался пункт об автоматическом продлении на сезон.