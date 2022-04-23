Де Хеа: «Мы находимся там, где заслуживаем быть»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал поражение своей команды в выездном матче чемпионата Англии лондонскому «Арсеналу». Напомним, что сегодня манкунианцы уступили «канонирам» со счётом 1:3.

«Я всегда честен, сегодня мы могли больше от этой игры, но в нынешнем сезоне мы находимся там, где заслуживаем быть», – написал испанский голкипер у себя на странице в социальных сетях.

Напомним, что при счёте 2:1 в пользу «Арсенала» «Манчестер Юнайтед» получил право исполнять пенальти, но португалец Бруну Фернандеш не реализовал одиннадцатиметровый, после чего полузащитник «канониров» Гранит Джака установил окончательный счёт в матче.