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В «Челси» уверены в подписании Кунде

27 Апреля 2022 • 20:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
3.15 3.50 2.25
28.04 21:45

Лондонский «Челси» не сомневается в реалистичности покупки центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Как стало известно недавно, 23-летний француз планирует покинуть «Севилью» этим летом, чтобы оказаться в одном из топ-клубов. Интерес к игроку в разное время проявляли «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «ПСЖ», а «Челси» даже пытался заполучить Кунде прошлым летом. По информации 90min, лондонцы полностью уверены в своих силах в этом вопросе, несмотря на санкции, поэтому предпримут новые попытки летом.

Контракт центрбека с «Севильей» рассчитан до 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается приблизительно в 70 млн евро.

На счету Кунде 39 матчей и 2 гола в текущем сезоне. В составе сборной Франции он выходил 9 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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