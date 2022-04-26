Рюдигер и Джеймс возобновили тренировки с «Челси»

Защитники лондонского «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер возобновили тренировки в общей группе. Оба футболиста пропустили матч своей команды против «Вест Хэма». Если говорить о Рюдигере, то немец из-за травмы паха также не принял участие в игре с «Арсеналом».

Как сообщает журналист Низар Кинселла, оба футболиста уже приступили к тренировкам и готовы принять участие в матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Полузащитники Матео Ковачич и Каллум Хадсон-Одои пока ещё не возобновили тренировки, то уже близки к возвращению в строй.

Напомним, недавно главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет команду по окончанию сезона на правах свободного агента. Немец, скорее всего, перейдёт в мадридский «Реал».