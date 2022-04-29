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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» похож на команду из Чемпионшипа»

29 Апреля 2022 • 10:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Челси
окончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча 27-го тура АПЛ, в котором манкунианцы сыграли вничью с «Челси» (1:1), сравнил команду Ральфа Рангника с клубом из Чемпионшипа.

Экс-игрок считает, что против «Манчестер Юнайтед» играть слишком легко, потому что манкунианцы даже не пытаются возвращаться в оборону и стремятся просто не проиграть.  

«Это совсем не удивляет, такая игра характерна для команды Рангника. Это словно матч Кубка Англии, в котром «Челси» — топовый клуб, а «Манчестер Юнайтед» — команда из Чемпионшипа», — приводит слова Кина Sky Sports.

После 35 проведённых игр «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. Свой следующий матч подопечные Рангника проведут 2 мая дома против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Рой Кин
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