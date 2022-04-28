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Рангник покинет «Манчестер Юнайтед», чтобы возглавить сборную Австрии

28 Апреля 2022 • 20:49 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.30 3.55 2.17
Через 0 ч. 30 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник покинет команду и возглавит сборную Австрии, сообщает Kurier.

По информации источника, о назначении немецкого специалиста может быть объявлено уже 29 апреля.

Стоит напомнить, что Рангник будет возглавлять «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2021/22. До перехода в английский клуб он работал на должности руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве».

«Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника, вероятнее всего, не займет место в топ-4, которое даем возможность выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда после 33 туров идет на шестом месте, набрав 54 очка.  

Сегодня, 28 апреля «красные дьяволы» на «Олд Траффорде» примут «Челси» в рамках перенесенного 37-го тура АПЛ. Начало матча – в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Сборная Австрии
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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