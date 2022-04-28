Моуринью хочет пригласить в «Рому» трёх игроков «МЮ»

Рулевой итальянской «Ромы» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде сразу трёх футболистов «Манчестер Юнайтед».

В сферу интересов португальца входят опорный полузащитник Неманья Матич, уже объявивший об уходе из «Юнайтед» по окончании сезона в качестве свободного агента, а также крайний защитник Диогу Далот и центральный защитник Эрик Байи. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Контрактные соглашения Байи и Далота с «Манчестер Юнайтед» рассчитаны до 2024 и 2023 года соответственно, однако в клубе намечается серьёзная перестройка после прихода на тренерскую должность Эрика тен Хага, и оба игрока могут быть выставлены на трансфер, что сыграет на руку Моуринью.