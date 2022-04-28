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«МЮ» начал переговоры по трансферу Филлипса

28 Апреля 2022 • 18:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.30 3.55 2.17
Через 1 ч. 35 мин.

«Манчестер Юнайтед» этим летом планирует заполучить полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса, который с прошлого лета регулярно вызывается в основную сборную Англии. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, команда Джесси Марча оценивает своего полузащитника в 55 миллионов евро.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» следит за Кэлвином Филлипсом уже не первый год. Манкунианцы пытались купить футболиста прошлым летом, но «Лидс» отказался отпускать своего полузащитника.

Ранее «Манчестер Юнайтед» также связывали с трансфером другого полузащитника «Лидса» – Рафиньи, который этим летом станет мишенью для многих европейских грандов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Манчестер Юнайтед Кэлвин Филлипс
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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