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«Челси» готов летом побороться за Мареза

26 Апреля 2022 • 13:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

Лондонский «Челси» в летнее межсезонье будет готов побороться за трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, которого в последнее время активно связывают с уходом из команды Гвардиолы. Напомним, что контракт алжирца с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.

По сообщениям Foot Mercato, «Челси» будет готов ближайшим летом рассмотреть возможный трансфер Мареза, так как команда была бы не против усилить правый фланг атаки. Отметим, что по предварительным данным, главным претендентом на трансфер Мареза является французский «ПСЖ», который хочет купить алжирца вместо Анхеля ди Марии, который, вероятно, покинет клуб летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рияд Марез
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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