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Остин о Галлахере: «Думаю, каждый хотел бы видеть его в своей команде»

27 Апреля 2022 • 15:46 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
3.15 3.50 2.25
28.04 21:45

Нападающий «Куинз Парк Рейнджерс» Чарли Остин поделился впечатлениями от игры полузащитника «Кристал Пэлас» Конора Галлахера. Напомним, что права на англичанина принадлежат лондонскому «Челси», чей главный тренер Томас Тухель намерен сделать футболиста основным в следующем сезоне.

«Я думаю, что любой футбольный клуб на стадии перестройки хотел бы иметь у себя в составе такого игрока, как Галлахер. Он очень энергичен, ты смотришь просто посмотрите на его стиль игры. Я думаю, что большинство футбольных фанатов, взглянув на его игру скажут: «Я хочу, чтобы он играл в моей команде», – цитирует Остина The Sun.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Чарли Остин Конор Галлахер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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