«МЮ» включил четырёх юниоров в состав на матч против «Челси»

«Манчестер Юнайтед» сегодня вечером может выпустить на поле четырёх юниоров в матче чемпионата Англии против лондонского «Челси». Напомним, что игру пропустят защитники Люк Шоу и Гарри Магуайр, полузащитники Поль Погба, Фред и Джедон Санчо, а также нападающий Эдинсон Кавани. Также под вопросом находится участие защитника Аарона Ван-Биссаки.

Из-за отсутсвия вышеперечисленных футболистов, «Манчестер Юнайтед» принял решение включить в расширенный состав команды на матч против «Челси» целых четырёх юниоров. Речь идёт об Альваро Фернандесе, Ханнибале Межбри, Шоле Шортайре и Алехандро Гарначо, который уже успел дебютировать за основную команду ранее.