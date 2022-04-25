«Кто не будет подчиняться, мне не нужен» - тен Хаг предупредил Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду перебрался в «Манчестер Юнайтед» всего лишь несколько месяцев тому назад, но вскоре ему придется поработать уже с третьим тренером команды за это время.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» возглавит нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Он уже предупредил Роналду заочно - ему нужны игроки, которые будут исполнять его идеи на поле. В противном случае тен Хаг не станет обращать внимание на регалии и заслуги любого игрока.

- Я не стану менять свои взгляды. У каждого будет своя задача, и если кто-то не будет справляться, то..., - приводит слова тен Хага нидерландское издание Trouw.