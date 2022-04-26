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Тухель готов дать шанс Дюжону Стерлингу на предсезонке

26 Апреля 2022 • 17:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

Главный тренер «Челси» Томас Тухель готов дать шанс защитнику Дюжону Стерлингу проявить себя на предсезонной подготовке этим летом. Англичанин недавно был вынужден прервать свою аренду в «Блэкпуле» из-за небольшого повреждения, которое выбило его из игры на остаток сезона.

Как сообщает у себя в социальных сетях журналист Низар Кинселла, тренерский штаб «Челси» уже успел попросить футболиста привести себя в должную форму к предсезонной подготовке. По слухам, Стерлинг впечатлил Томаса Тухеля прошлым летом, однако тогда немец посчитал, что защитнику будет лучше отыграть сезон в аренде.

Дюжону Стерлингу сейчас 22 года. С 2018 года футболист отыграл на позиции правого защитника за такие клубы, как «Ковентри», «Уиган» и «Блэкпул».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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