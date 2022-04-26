Тухель готов дать шанс Дюжону Стерлингу на предсезонке

Главный тренер «Челси» Томас Тухель готов дать шанс защитнику Дюжону Стерлингу проявить себя на предсезонной подготовке этим летом. Англичанин недавно был вынужден прервать свою аренду в «Блэкпуле» из-за небольшого повреждения, которое выбило его из игры на остаток сезона.

Как сообщает у себя в социальных сетях журналист Низар Кинселла, тренерский штаб «Челси» уже успел попросить футболиста привести себя в должную форму к предсезонной подготовке. По слухам, Стерлинг впечатлил Томаса Тухеля прошлым летом, однако тогда немец посчитал, что защитнику будет лучше отыграть сезон в аренде.

Дюжону Стерлингу сейчас 22 года. С 2018 года футболист отыграл на позиции правого защитника за такие клубы, как «Ковентри», «Уиган» и «Блэкпул».