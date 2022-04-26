Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Рангником

Как сообщает The Times, футболисты «Манчестер Юнайтед» разочаровались в главном тренере команды Ральфе Рангнике и его штабе.

По информации источника, многих игроков удивляют решения наставника. В частности, перед матчем 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4), Рангник решил попробовать схему с пятью защитниками, которую прежде команда не отрабатывала и не была готова к ней.

Также футболисты недовольны публичной критикой со стороны немца в различных СМИ.

После 34 проведённых матчей «Манчестер Юнайтед» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от четвёрки сильнейших составляет шесть очков.

Напомним, после завершения сезона Рангник займёт должность консультанта клуба, а команду возглавит голландский специалист Эрик тен Хаг.