Рангник дал понять, что обязательно останется задействованным в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встречался дома на стадионе «Олд Траффорд» с «Челси», и основные события этой игры произошли во второй ее части. Сперва счет открыл игрок гостей Маркос Алонсо, но радость «пенсионеров» длилась недолго - через две минуты Криштиану Роналду сравнял счет с подачи Неманьи Матича. Сразу после игры немецкий уже фактически экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал понять, что намерен остаться в «МЮ» и в следующем сезоне, хотя и в ином качестве.

- Я более чем доволен тут и хочу помочь «Манчестер Юнайтед», - заявил Рангник Sky Sports.

Напомним, что его имя нередко упоминают в связи с вакансией в сборной Австрии, но Рангник отказался комментировать слухи.