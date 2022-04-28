Тухель: «Мы обсуждаем трансферы, но наши руки связаны»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о планах своей команды на грядущее летнее трансферное окно. Немец отметил, что у клуба есть варианты для усиления, но из-за неопределённости с новым владельцем «Челси» пока не может совершать сделки из-за санкций.

«Мы не можем быть во всем уверены, но у нас есть несколько целей. В иной ситуации, мы бы однозначно связались с некоторыми игроками и узнали бы их ситуацию. Мы обсуждаем трансферы, но наши руки связаны», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, что имя нового владельца «Челси» должно стать известно до конца следующего месяца.