Чилуэлл приступит к тренировкам с академии на следующей неделе

Защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл на следующей неделе приступит к тренировкам с академией клуба. Сообщается, что англичанин пока не готов тренироваться в общей группе основного состава, так как ещё не может подвергаться большим нагрузкам.

Напомним, что Чилуэлл в ноябре в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» получил травму крестообразных связок, из-за чего был вынужден пропустить остаток сезона из-за операции.

Чилуэлл перешёл в «Челси» из «Лестера» летом 2020 года. Англичанин обошёлся лондонскому клубу в смму около 55 миллионов евро. В прошлой кампании Бен выиграл вместе с «Челси» Лигу чемпионов.