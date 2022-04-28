Только один гол «Манчестер Юнайтед» из последних девяти забил не Роналду

28 апреля состоялся матч перенесённого 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Челси» (1:1).

На гол защитника Маркоса Алонсо ответил звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Последние девять голов «Манчестер Юнайтед» только один забил не 37-летний португалец, это сделал полузащитник Фред.

Помимо этого, португалец установил уникальный рекорд в АПЛ. Он забивал в ворота всех команд высшей лиги, против которых провел как минимум четыре матча.

«Красные дьяволы» набрали после 35 матчей 55 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси», набрал 66 очков и остался на третьей строчке.