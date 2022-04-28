Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Только один гол «Манчестер Юнайтед» из последних девяти забил не Роналду

28 Апреля 2022 • 23:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Челси
окончен

28 апреля состоялся матч перенесённого 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью против «Челси» (1:1).

На гол защитника Маркоса Алонсо ответил звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Последние девять голов «Манчестер Юнайтед» только один забил не 37-летний португалец, это сделал полузащитник Фред.

Помимо этого, португалец установил уникальный рекорд в АПЛ. Он забивал в ворота всех команд высшей лиги, против которых провел как минимум четыре матча.

«Красные дьяволы» набрали после 35 матчей 55 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси», набрал 66 очков и остался на третьей строчке.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Челси 3.30 3.55 2.17
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не может обыграть «Манчестер Юнайтед» уже в девяти матчах чемпионата
00:29 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Роналду будет важен для «МЮ» в следующем сезоне, если продолжит играть так»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Второй тайм оказался лучше»
00:15 · Англия. Премьер-лига
Рангник дал понять, что обязательно останется задействованным в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне
00:10 · Англия. Премьер-лига
Ничья «Манчестер Юнайтед» и «Челси» стала рекордной в истории АПЛ
00:05 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа вплотную приблизился к личному рекорду сейвов за сезон
00:02 · Англия. Премьер-лига
Последние четыре матча «Челси» и «Манчестер Юнайтед» завершились вничью
28 Апреля
23:57 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Мы заслуживали победу»
23:54 · Англия. Премьер-лига
Матич: «Это определённо прогресс»
23:53 · Англия. Премьер-лига
Только один гол «Манчестер Юнайтед» из последних девяти забил не Роналду
23:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду установил новый рекорд АПЛ
23:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обменялись голами в течение двух минут
22:59 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – об отказе Рюдигера перейти в «МЮ»: «Он хочет выигрывать трофеи»
22:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп выиграл в «Ливерпуле» 229 матчей из 373, что является лучшим показателем в истории клуба
22:14 · Англия. Премьер-лига
Линекер – о новом контракте Клоппа с «Ливерпулем»: «Не понимаю, что они в нём нашли»
Все новости
Рекомендуем