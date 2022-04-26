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«МЮ» готовит предложение по Милинковичу-Савичу

26 Апреля 2022 • 13:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
3.15 3.55 2.20
28.04 21:45

«Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье хочет пополнить свои ряды полузащитником римского «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. По сообщениям от итальянского журналиста Николо Скиры, манкунианцы уже готовят предложение по трансферу серба.

По сведениям источника, скауты «Манчестер Юнайтед» уже просматривали Милинковича-Савича в недавнем матче против «Милана». Агент футболиста в лице экс-нападающего «Челси» Матеи Кежмана сейчас находится в Италии и обсуждает потенциальную цену за трансфер игрока. Ещё одними претендентами на переход являются туринский «Ювентус» и «ПСЖ».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Милинковича-Савича в качестве замены полузащитнику Полю Погба. Недавно временный тренер Ральф Рангник подтвердил, что по окончанию сезона француз покинет команду в статусе свободного агента

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Манчестер Юнайтед Сергей Милинкович-Савич
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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