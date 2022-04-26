«МЮ» готовит предложение по Милинковичу-Савичу

«Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье хочет пополнить свои ряды полузащитником римского «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. По сообщениям от итальянского журналиста Николо Скиры, манкунианцы уже готовят предложение по трансферу серба.

По сведениям источника, скауты «Манчестер Юнайтед» уже просматривали Милинковича-Савича в недавнем матче против «Милана». Агент футболиста в лице экс-нападающего «Челси» Матеи Кежмана сейчас находится в Италии и обсуждает потенциальную цену за трансфер игрока. Ещё одними претендентами на переход являются туринский «Ювентус» и «ПСЖ».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Милинковича-Савича в качестве замены полузащитнику Полю Погба. Недавно временный тренер Ральф Рангник подтвердил, что по окончанию сезона француз покинет команду в статусе свободного агента